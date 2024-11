POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Polizeiinspektion Hildesheim

Alfeld (neu) - Am 30.10.2024, um 13:50 Uhr, kam es in der Kaiser-Wilhelm-Str. zu einem Verkehrsunfall infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) entfernte. Zur genannten Zeit befuhr eine 42-jährige Alfelderin mit ihrem die Pkw die Kaiser-Wilhelm-Str. in Richtung Gudewillstr., als ein schwarzer SUV aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr und ihr sie Vorfahrt nahm. Die Alfelderin wich noch im letzten Moment aus und kollidierte mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Baum blieb unbeschädigt. Der schwarze SUV entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte konnte sich ein Kennzeichenfragment merken und mitteilen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachten konnten oder anderweitig Hinweise zum schwarzen SUV geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung.

