Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit spektakulärem Hergang - Ermittlungen hierzu dauern an.

Hildesheim (ots)

Hildesheim (eis) Berliner Kreisel - Goschentor/Hohnsen Am Morgen des 31.10.2024, gegen 06:20 Uhr, befährt eine rot Mercedes C-Klasse mit Hildesheimer Kennzeichen die Berliner Straße aus Richtung BAB kommend. Im Kreisverkehr verliert die fahrzeugführende Person augenscheinlich die Kontrolle und überfährt den Kreisverkehr inklusive der Grünfläche in Richtung Senator-Braun-Allee. Offensichtlich unbeeindruckt von dem durchaus harten Kontakt mit dem Bordstein vor der Grünfläche des Kreisverkehrs - Betonteile wurden herausgebrochen - wird die Fahrt über die Senator-Braun-Allee, und die Goslarsche Straße in Richtung Immengarten fortgesetzt. Die eingesetzten Kräfte der Polizei Hildesheim brauchen hierzu nur den verlorenen Fahrzeug- und Reifenteilen folgen. Außerdem beschädigt das Unfallfahrzeug aufgrund eines sich auflösenden Reifens die Fahrbahnoberfläche. An der Einmündung Immengarten / Goschentor quert der Pkw die Fahrbahn und setzt die Fahrt über den Gehweg entlang der HAWK fort. Schließlich geht die Fahrt zwischen Bäumen und Straßenlaternen hindurch weiter, abwärts über eine Treppe und quer über die Straße Hohnsen; hier endet die Unfallfahrt schließlich nach der Kollision mit einem geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden andere Personen weder verletzt noch gefährdet - wahrscheinlich ist dieser glückliche Umstand den relativ leeren Straßen am frühen Morgen des heutigen Feiertages geschuldet. Ein Zeuge, der ebenfalls mit einem Pkw unterwegs war, das Geschehen per Notruf gemeldet hatte und dem Unfallfahrzeug gefolgt war, konnte eine vage Beschreibung zu der Person auf dem Fahrersitz des Mercedes abgeben. Als die eingesetzten Polizeikräfte an dem verunfallten Pkw ankommen, ist jedoch keine Person mehr in oder an dem Fahrzeug. Erst später kehrt eine Person zur Unfallstelle zurück und behauptet, den Mercedes gefahren zu sein. Ob diese Behauptung den Tatsachen entspricht, werden nun die Ermittlungen zeigen. Hierzu wurden umfangreiche Maßnahmen zur Spuren- und Beweissicherung getroffen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, und nähere Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

