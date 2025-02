Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gullydeckel entfernt

Zeugen für gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Straelen (ots)

Am Sonntagabend (23. Februar 2025) gegen 21:10 Uhr entdeckte ein Zeuge, dass am Westwall zwei Gullydeckel auf dem Geh- und Radweg entnommen worden waren und die Schächte offenstanden. Der Zeuge informierte die Polizei und den Bauhof. Die Gullydeckel tauchten im nahen Umfeld nicht auf, so dass ein Mitarbeiter der Stadt die Kanalschächte mit Warnbarken absperrte. Was nach einer Karnevalsfeier vielleicht als lustiger "Streich" gemeint war, ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und damit eine Straftat. Kommt ein Radfahrer oder zum Beispiel jemand auf einem E-Scooter aufgrund einer fehlenden Schachtabdeckung zu Fall, dann können die Folgen dramatisch sein! Die Polizei sucht daher Zeugen, die sich bitte unter Telefon 02831 1250 beim Verkehrskommissariat Geldern melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell