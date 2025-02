Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Kommen Sie sicher durch die Karnevalstage

Kreis Kleve (ots)

Spätestens mit Altweiber am kommenden Donnerstag nimmt die diesjährige närrische Zeit nochmal an Fahrt auf, bis am Aschermittwoch alles vorbei ist. Damit in den jecken Tagen sowohl der Spaß als auch auch die eigene Sicherheit nicht zu kurz kommen, gibt die Polizei im Kreis Kleve ein paar Tipps.

Kommen Sie sicher nach Hause. Mitunter kann es - gerade nach Party-Ende - vor allem aufgrund von hohem Alkoholkonsum zu Belästigungen und körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Bei aller Ausgelassenheit sollte sich jeder vor Konflikten und Belästigung schützen. Auch Freunde und Bekannte müssen Grenzen akzeptieren und dürfen zurückgewiesen werden. Entscheidend ist eine umgehende Reaktion im Ernstfall. Dazu gehören ein sicheres Auftreten und bei Bedarf ein schnelles Handeln. In einer ernsten Situation ist es wichtig, andere um Mithilfe zu bitten, selbst für andere einzustehen, sich aber dabei nicht in Gefahr zu bringen.

Wer sich sicherheitsbewusst im öffentlichen Raum bewegt, kann sich vor vielen Gefahren schützen.

Damit Sie auch an Karneval sicher ankommen, rät die Polizei:

- Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über im Blick zu behalten. - Wenn Sie bemerken, dass eine Freundin oder ein Bekannter besonders angetrunken ist, sorgen Sie für einen sicheren Heimweg. Rufen Sie zum Beispiel ein Taxi. - Achten Sie auf Ihr eigenes und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen. Nehmen Sie keine offenen Getränke von Fremden an. - Gehen Sie drohenden Konflikten aus dem Weg und provozieren Sie andere Menschen nicht leichtfertig. - Nutzen Sie für den Heimweg lieber die beleuchtete Hauptstraße und nicht die schnellere, dunkle Abkürzung. - Alkoholkonsum, Feierlaune und räumliche Enge können dazu führen, dass die ausgelassene Stimmung für Belästigungen oder Übergriffe ausgenutzt wird. Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten Körperkontakt - auch bei Bekannten. Seien Sie selbstbewusst und machen deutlich, dass Sie dieses Verhalten nicht tolerieren. (#itsadressnotayes, siehe Kampagne der Polizei Köln: https://koeln.polizei.nrw/its-a-dress-not-a-yes) - Bitten Sie im Notfall lautstark um Mithilfe (Freunde, Außenstehende oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes). Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie oder andere bedroht oder angegriffen werden. - Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handy aufgeladen und griffbereit ist, damit Sie im Ernstfall die Polizei verständigen können. - Achten Sie auf einen sicheren Heimweg: Nutzen Sie öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxis - erst recht, wenn Sie Alkohol getrunken haben. An den Karnevalstagen verstärkt die Polizei ihre Verkehrskontrollen, um unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stehende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn Anzeichen von Fahruntauglichkeit vorliegen oder man an einem Verkehrsunfall beteiligt ist, kann der Führerschein schon ab 0,3 Promille entzogen werden. - Auch alkoholisierte Radfahrende laufen Gefahr ihren Führerschein zu verlieren und sich im Strafverfahren verantworten zu müssen, wenn es zum Unfall kommt. - Wer nach einer durchzechten Nacht wieder "raus" muss, sollte den "Restalkohol" nicht unterschätzen.

Die Polizei im Kreis Kleve wünscht allen eine friedliche Karnevalszeit und viel Spaß beim Feiern. Wir sind im Notfall unter 110 für Sie da - rund um die Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell