Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Möbelgeschäft

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16:15 Uhr, und Montag (24. Februar 2025), 09:10 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Möbelgeschäft an der ´s-Heerenberger Straße eingedrungen. Sie schlugen das Glaselement einer Tür auf der Rückseite des Ladenlokals ein und gelangten so in das Lager. Ob die Täter Beute machen konnten, war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht erkennbar. Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell