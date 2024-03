Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Unbekannte entwenden Geld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Aschaffenburger Straße brachen am Freitag (22.03.), zwischen 8.30 und 20.00 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie gelangten durch die Tür ins Innere der Wohnung und erbeuteten anschließend unter anderem Geld und Schmuck.

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.

