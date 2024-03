Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vier Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Gleich viermal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (23.03.) zu. Zwischen 18.30 und 22.00 Uhr geriet ein Wohnaus "Im kleinen Ramsee" ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und ließen anschließend eine Handtasche und Schmuck mitgehen. Zwischen 17.00 und 21.45 Uhr drangen Einbrecher ebenfalls durch ein Fenster in ein Haus in der Elbestraße ein. Auch in diesem Fall erbeuteten die ungebetenen Besucher Schmuck.

Ohne Beute rückten die Kriminellen dagegen bei zwei versuchten Einbrüchen am gleichen Tag in der Memelstraße und in der Ernst-Barlach-Straße ab. Hier gelangten die Täter erst gar nicht in die Häuser.

Hinweise in allen Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell