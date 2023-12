Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vandalismus am Bahnsteig - Bundespolizei sucht Zeugen

Züttlingen/Ellhofen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es an den Bahnhöfen Züttlingen und Ellhofen zu mehreren Sachbeschädigungen an den Bahnsteigen durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Zunächst war am 22.11.2023 ein elektronischer Fahrkartenentwerter am Bahnsteig 3 des Züttlinger Bahnhofs offenbar massiv durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt und dadurch zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf einen vierstelligen Betrag. Nur knapp zwei Wochen später wurden drei weitere elektronische Fahrkartenentwerter, diesmal am Bahnhof Ellhofen, mittels roher Gewalt in der Zeit zwischen dem 05.12.2023 und dem 15.12.2023 stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe in diesem Fall ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter/den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell