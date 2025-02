Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall vom 22. Februar 2025 (PKW gerät in den Gegenverkehr- Drei Schwerverletzte, darunter ein Kind )

Goch-Kessel (ots)

In der ursprünglichen Pressemitteilung vom 22. Februar 2025 kam es zu einer Verwechselung der Personen und Fahrtrichtungen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Nachfolgend die korrigierte Pressemitteilung: Am Samstag (22. Februar 2025) gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 504 in Goch-Kessel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 28-jährige Frau aus Goch die Neue Kranenburger Straße (Bundesstraße 504) von Goch-Kessel in Richtung Goch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet diese mit ihrem PKW Hyundai I-30 auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda CX-5 einer 41-jährigen Frau aus Korschenbroich, die zusammen mit ihrer 9 Jahre alten Tochter die B 504 in Fahrtrichtung Kranenburg befuhr. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam der PKW der 28-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der PKW der Frau aus Korschenbroich wurde herumgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg, zum Stehen. Alle drei Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.(sp)

