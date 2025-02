Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Auffahrunfall im Kreisverkehr

angeblich unnötig gebremst

Polizei sucht Fußgängerin mit zwei Kindern als wichtige Zeugin

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitag (21. Februar 2025) gegen 11:15 Uhr kam es am Kreisverkehr der B9 (Klever Ring)/Kreuzhofstraße zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden. Dabei war zwischen den Einmündungen der Kreuzhofstraße und dem Klever Ring in Richtung Emmericher Straße ein schwarzer Ford Mondeo einer 56-jährigen Frau aus Kleve auf den grauen Opel Meriva eines 82-jährigen Mannes aus Kleve aufgefahren. Dieser gab an, eine Frau mit zwei Kindern hätte, aus Richtung des Autohauses kommend, die Einmündung des Klever Rings zu Fuß überqueren wollen, daher hätte er abbremsen müssen, um sie passieren zu lassen. Die Fahrerin des Mondeo gab an, dass sie keine Personen gesehen habe und der Fahrer des Opel ohne Grund eine Vollbremsung gemacht habe. Um den Sachverhalt aufklären zu können, sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, insbesondere die Frau, die mit zwei Kindern zu Fuß an der Einmündung des Klever Rings zwischen dem Autohaus und der Kreuzhofstraße unterwegs war. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

