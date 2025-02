Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Landrover prallt in Huisberden vor Baum

Fahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau/Huisberden (ots)

Am Freitag (21. Februar 2025) gegen 13:28 Uhr wurde auf der Friedenstraße in Bedburg-Hau/Huisberden ein 41-jähriger Niederländer schwer verletzt, als sein Auto mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer des schwarzen Landrover war unmittelbar nach dem Ortsausgang von Huisberden in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen den Baum geprallt. Der eingesetzte Notarzt forderte für den Transport des Schwerverletzten einen Rettungshubschrauber an, der den Mann in eine Klinik nach Nijmegen in den Niederlanden transportierte. Zur Versorgung des Verletzten, zur Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges war die Friedenstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.(sp)

