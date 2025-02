Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbrüche in Holt

Polizei sucht Zeugen

Straelen-Holt (ots)

Mindestens zwei bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (21. Februar 2025) auf Samstag (22. Februar 2025) mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Straelen-Holt verübt. Auf der Holter Straße versuchten zwei unbekannte Personen zweimal (gegen 02:16 Uhr und 03:45 Uhr) in ein Einfamilienhaus einzubrechen, ließen dann jedoch aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Ebenfalls auf der Holter Straße gelangten Unbekannte in Büroräumlichkeiten eines Gartenbaubetriebes. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Auf der Straße Große Feld gelangten unbekannte Täter in einen Büroraum, öffneten dort gewaltsam einen Stahlschrank und durchsuchten die Räumlichkeit. Vermutlich wurde ebenfalls nichts entwendet. Auf dem Loyweg öffneten unbekannte Personen gewaltsam ein Toilettenfenster und konnten so in Büroräume eindringen. Diese wurden durchwühlt, vermutlich wurde lediglich ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Die örtliche und zeitliche Nähe legt zumindest den Schluss nah, dass es sich bei allen Taten um die gleichen Täter handeln könnte. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder zu verdächtigen Feststellungen in Straelen-Holt in der Nacht von Freitag auf Samstag machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle. (sp)

