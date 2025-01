Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Sicherstellung von Diebesgut - 23-Jähriger weigert sich Wache der Bundespolizei zu verlassen

Paderborn (ots)

Dass sich Menschen der Mitnahme zur Wache verweigern ist ein Umstand, mit dem Polizisten häufiger konfrontiert werden. Dass die Wache aber nicht freiwillig verlassen wird, kommt hingegen nicht allzu oft vor.

Weil ein 23-jähriger Mann das bei ihm sichergestellte Diebesgut nicht zurückerhielt, weigerte er sich am Sonntagmittag (26. Januar) die Wache im Hauptbahnhof Paderborn zu verlassen.

Der junge Mann hatte zuvor einen Regionalzug ohne Fahrschein benutzt, woraufhin die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Hierbei fiel den Einsatzkräften auf, dass bei dem mitgeführten Mountainbike die Seriennummer offensichtlich erst vor kurzem entfernt wurde. Weiterhin fanden die Beamten ein Tablet sowie ein fremdes Ausweisdokument bei dem Mann aus Bad Driburg.

Ermittlungen ergaben, dass sowohl das Tablet als auch das Ausweisdokument aus einem Schließfach einer zentralen Unterbringungseinrichtung in Bad Driburg gestohlen wurden.

Die Polizisten stellten das Fahrrad, das Tablet, das Ausweisdokument sowie weitere Gegenstände, deren Besitzverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten, sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 23-Jährige aus der Wache entlassen werden. Dieser verlangte jedoch die Herausgabe der sichergestellten Gegenstände und weigerte sich die Wache zu verlassen. Bei der anschließenden zwangsweisen Durchsetzung des Platzverweises leistete der algerische Staatsangehörige zudem Widerstand.

Das Tablet und das Ausweisdokument wurden noch am Sonntag an den Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zu den anderen Gegenständen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell