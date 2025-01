BPOL NRW: Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung - alkoholisierter Randalierer am Flughafen Köln Bonn durch Bundespolizei gestoppt.

Köln (ots) - Am Freitag (24. Januar) soll ein 28-jähriger Deutscher Bargeld unterschlagen haben. Er wehrte sich gegen die darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen, was ihm letztendlich die Ingewahrsamnahme einbrachte. Gegen 04:00 Uhr am Morgen wurden Beamte der Bundespolizei in den Kölner Hauptbahnhof gerufen, nachdem eine männliche Person Reisende in der A-Passage ...

