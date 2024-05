POL-MFR: (464) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 05.05.2024

Fürth (ots) - Am Mittwochabend (01.05.2024) ereignete sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in der Nürnberger Straße. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten gegen 19:30 Uhr zwei Autofahrer an einer roten Ampel auf Höhe der U-Bahnstation Jakobinenstraße in Streit. Hierbei eskalierte ...

mehr