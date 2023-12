POL-KLE: Goch- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug/ Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kevelaer (ots) - Am Montag (18. Dezember 2023) kam es zwischen 14:15 Uhr und 18:10 Uhr an der Heinestraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen Bewegungsmelder und hebelten dann die Terrassentür des Hauses auf. Die Täter gelangten ins Haus, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber nichts. Auch an der ...

