Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mehrere rote Ampel überfahren

deutlicher Verdacht auf Alkoholkonsum

Kleinkind im Auto

Geldern (ots)

Neben verschiedenen festgestellten Fahrten im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am vergangenen Wochenende im Kreis Kleve sticht eine aus Sicht der Polizei besonders heraus. Ein Zeuge meldete am Samstag (22. Februar 2025) gegen 19:30 Uhr einen Mercedes auf der Aldekerker Landstraße (B 9) in Fahrtrichtung Geldern. Das Fahrzeug solle in Schlangenlinien fahren und schon über mehrere rote Ampel gefahren sein. Die Beamten der Polizeiwache Geldern konnten das Fahrzeug auf der Venloer Straße anhalten. Die Fahrerin, eine 38-Jährige aus Geldern, gab an, einen Gin getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die Frau nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, was sich mit einem Gin allein nicht erklären ließ. Dies hatte eine Blutprobe auf der Polizeiwache sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge. Was den Sachverhalt, welcher sich so oder leicht anders schon mal häufiger abgespielt hat, dann kaum glaubhaft machte, war die Tatsache, dass sich auf der Rückbank des Autos das schlafende Kleinkind der Frau (zwei Jahre alt) befand! Dieses wurde am Anhalteort vom Ehemann und Vater des Kindes abgeholt. Neben der Strafanzeige fertigten die Beamten auch einen Bericht an das Jugendamt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell