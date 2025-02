Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch

Täter greifen durch Fenster in Kippstellung

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (24. Februar 2025) zwischen 08:00 und 09:20 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Schulstraße verschafft. Offenbar stiegen sie auf ein Garagenvordach, griffen durch ein Fenster der Wohnung, das "auf Kipp" stand, und konnten so das danebenliegende Fenster öffnen. Die Täter durchwühlten das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Danach flüchteten sie. Eine Zeugin sah zum Tatzeitpunkt eine männliche Person in der Nähe des Hauses. Sie beschreibt den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren, Schnauzbart und einem schmalen Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, einer weißen Mütze mit weißem Emblem und hellen Turnschuhen. Zudem trug der Mann nach Aussage der Zeugin Handschuhe. Weitere Hinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

