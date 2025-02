Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall

Betonmischer kippt in Straßengraben, Fahrer schwer verletzt

Uedem (ots)

Am Dienstag (25. Februar 2025) gegen kurz vor 11:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Labbecker Straße. Ein 35-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit einem Betonmischer die Labbecker Straße in Richtung Sonsbecker Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem LKW in Höhe der Holländische[n] Straße nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Der Betonmischer kippte und kam auf der linken Seite zum Liegen. Ein Betonpfeiler, der an dieser Stelle die Einfahrt eines Grundstücks an der Straße begrenzt, bohrte sich in die Fahrertür des LKW. Der 35-jährige Fahrer aus Zarrentin am Schaalsee (Mecklenburg-Vorpommern) erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Mann aus dem Fahrzeug, ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Spezialklinik.

Die Labbecker Straße ist aktuell noch für die Unfallaufnahme durch das VU-Team und die anschließende die Bergung des LKW und die Aufräumarbeiten gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell