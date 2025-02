Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Parkender Pkw auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Dienstag (25. Februar 2025) wurde am Grüttweg in Rees ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellter schwarzer Opel Antara durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Opel war in der Zeit von 16:55 Uhr bis 17:55 Uhr im Parkbereich zwischen der Tankstelle und dem Supermarktgebäude abgestellt und wurde in dieser Zeit im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Dabei konnte grüne Fremdfarbe festgestellt und gesichert werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

