Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve: Drei weitere Tatverdächtige nach Raub auf Gocher Juwelier in Haft

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag (25. Februar 2025) wurden mit Unterstützung durch Kräfte der Polizeipräsidien Dortmund und Essen sowie der Spezialeinheiten NRW mehrere Durchsuchungsbeschlüsse (in Dortmund und in Mülheim an der Ruhr) sowie drei Haftbefehle vollstreckt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Bei den drei festgenommenen Personen, welche dem Haftrichter des Amtsgerichtes Kleve zur Verkündung der Haftbefehle zugeführt wurden, handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen, beide aus Mülheim an der Ruhr, sowie einen 19-Jährigen aus Dortmund. Gegen die drei jungen Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet. Alle sind dringend tatverdächtig, an einem Raubüberfall am Freitag, 14. Februar 2025, auf ein Juweliergeschäft an der Frauenstraße in Goch beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

