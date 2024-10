LPI-G: Unbekannte in Gartenanlage

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 22.10.2024 gegen 10:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 60-jährigen PKW Fahrer in der Friedrich-Engels-Straße in Zeulenroda-Triebes. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,17 Promille festgestellt, so dass die Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

