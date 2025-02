Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Nicht mehr fahrtauglich

Am Sonntag zog die Polizei in Achstetten einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Eine Streife des Polizeireviers Laupheim stellte den betrunkenen Autofahrer um 21.30 auf der L265 bei Achstetten fest. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrspur. Die Streife stoppte den BMW auf Höhe der Biberacher Straße in Achstetten. Am Steuer saß ein 49-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte knapp zwei Promille intus. Der aus dem Ausland stammende Fahrer musste deshalb seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen.

