Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/Goch - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

nach diversen Verkehrsverstößen BMW sichergestellt

Polizei sucht Zeugen

Kleve/Goch (ots)

Am Mittwoch (26. Februar 2025) fuhren in der Zeit von 06:05 Uhr und 06:25 Uhr zwei Pkw aus Kleve kommend über den Klever Ring und anschließend auf der B 9 bis in die Ortslage Goch-Pfalzdorf. Die Fahrt ging dann weiter durch Pfalzdorf und endete auf der Landwehrstraße/Kalkarer Straße (B 67), wo ein Streifenwagen der Polizeiwache Goch eines der beiden Fahrzeuge, einen blauen BMW 316 (Typ E46), anhalten konnte. Der Fahrer führte das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Darüber hinaus besteht aufgrund der beobachteten Fahrweise der Verdacht von Gefährdungsdelikten im Straßenverkehr -unter anderem wurden rote Ampeln überfahren- daher wurde der Pkw beschlagnahmt. Da die Fahrweise sehr auffällig war und die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wurde, könnte es Zeugen geben, die sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten von Kleve bis nach Goch machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell