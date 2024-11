POL-VDKO: Gemeinsame Kontrollstellen der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur

Montabaur (ots) - Gegen 17:05 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugbrand auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. kurz vor der Anschlussstelle Montabaur gemeldet. Bei Eintreffen erster Kräfte vor Ort stand der auf dem Seitenstreifen stehende Pkw BMW in Vollbrand. Der Fahrzeugführer und alleinige Insasse konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Der Brand wurde in der ...

mehr