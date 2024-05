FW-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Schalke tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Freitagmorgen rückte die Gelsenkirchener Feuerwehr zu einem Kellerbrand aus. Hausbewohner meldeten gegen 00.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Keller. Daraufhin rückten zwei Löschzüge der Feuerwehr nach Scholven aus, Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen wurden direkt zwei Trupps mit Atemschutz und einem Strahlrohr in den Keller bzw. in den Treppenraum geschickt. Sie schafften im Dachgeschoss eine Abluftöffnung, daraufhin ...

