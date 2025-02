Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Dienstag (25. Februar 2025) gegen 23:56 Uhr öffneten drei bislang unbekannte Männer zwei geparkte Fahrzeuge, einen Mercedes und einen BMW, auf der Lobither Straße in Emmerich am Rhein-Elten. Sie durchsuchten die Fahrzeuge und entwendeten Sonnenbrillen, Zigaretten, eine geringe ...

