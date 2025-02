Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Donnerstag (27. Februar 2025) zwischen 07:50 Uhr und 08:00 Uhr wurde in Emmerich am Rhein-Elten ein an der Klosterstraße geparkter Pkw beschädigt. Der graue Audi Q4 war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der mittleren Parkreihe unmittelbar vor dem Eingang vorwärts in der ...

mehr