POL-PDNR: Ladendiebstahl geklärt

Neuwied/ Leutesdorf (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben mehrere Jugendliche in der Ortslage Leutesdorf ihr Unwesen. So setzten sie unter anderem Desinfektionsmittel in Brand und zündeten eine öffentliche Mülltonne an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend verifiziert. Durch aufmerksame Einsatzkräfte der Feuerwehr Leutesdorf konnte einer der Jugendlichen in der ...

mehr