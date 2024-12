Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw fährt gegen Gebäudewand

Jena (ots)

Erschrocken mussten mehrere Passanten am Mittwochabend kurz vor halb sechs einen Knall wahrnehmen. Ein Pkw, welcher die Schillerstraße in Richtung Leutragraben fuhr, geriet in Höhe des Abzweiges Engelplatz plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Gebäudefassade. Bei dem dortigen Geschäft wurde die Zugangstür derart beschädigt, dass daran circa 5.000 Euro Schaden entstanden. Der 87-jährige Fahrer und die 82-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, jedoch lagen Anzeichen für einen medizinischen Notfall beim Fahrzeugführer vor. Ebenfalls liegt der Verdacht nahe, dass beide nicht angeschnallt waren. Für die Unfallaufnahme musste der Bereich für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Unbeteiligte sind nicht verletzt worden. An dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro.

