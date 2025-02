Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugenddelinquenz- Sachbeschädigung durch Feuer

Neuwied/ Leutesdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben mehrere Jugendliche in der Ortslage Leutesdorf ihr Unwesen. So setzten sie unter anderem Desinfektionsmittel in Brand und zündeten eine öffentliche Mülltonne an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend verifiziert. Durch aufmerksame Einsatzkräfte der Feuerwehr Leutesdorf konnte einer der Jugendlichen in der Fluchtphase festgenommen werden. Bei dem ortsansässigen Täter konnte tatbezogenes Beweismaterial aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell