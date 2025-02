Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Neitersen (ots)

Am Samstag, den 09.02.2025, gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei in Altenkirchen darüber informiert, dass sich in Neitersen-Obernau, in der Rheinstraße ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein Pkw Opel überfuhr einen Fahrbahnteiler und beschädigte diesen dabei nicht unerheblich. Zwei junge Männer hatten anschließend das nicht mehr fahrbereite Auto an der Unfallstelle zurückgelassen und sind zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und der daraus resultierenden Spurensicherung konnten die beiden Männer ermittelt werden. Der 19 Jahre alte Fahrer, der in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, hatte das o.g. Fahrzeug widerrechtlich genutzt. Folglich wird er sich abermals wegen der Einleitung mehrerer Strafverfahren zu verantworten haben.

