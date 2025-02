Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bedrohung mit Waffe

Einsatz von polizeilichen Spezialeinheiten

Hamm (Sieg) (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 06.02.2025, kam es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in Hamm (Sieg), Scheidter Straße. Hieran waren neben Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen sowie benachbarter Dienststellen auch Kräfte von polizeilichen Spezialeinheiten beteiligt. Hintergrund des Einsatzes war ein Streit, in deren Verlauf ein 59-jähriger Mann andere Personen mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Der Beschuldigte wurde in seiner Wohnung angetroffen. Er leistete keinen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die entsprechende Waffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Er handelte sich nicht um eine scharfe Schusswaffe. Abschließend wurde der 59-jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für unbeteiligte Personen.

