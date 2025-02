Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Linz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Linz, In der Au, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses. Nach jetzigem Ermittlungsstand zerstörten 2 Täter gegen 22:45 Uhr eine Fensterscheibe, um sich offenbar Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Bewohner wurden durch den lauten Krach geweckt und konnten durch das Fenster einen flüchtenden Täter beobachten. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02644-943-0 bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell