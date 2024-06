Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Albbruck: Haftbefehl nach Körperverletzungsdelikten

Freiburg (ots)

Gegen einen 33-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ist nach Körperverletzungsdelikten in Albbruck und Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag, 25./26.05.2024, war es zwischen Bewohnern einer Unterkunft in Albbruck zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Der Tatverdächtige ist in diesem Zusammenhang nunmehr dringend verdächtig, einen 21-jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Die dabei erlittenen Verletzungen mussten in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Am Mittwochnachmittag, 29.05.2024, kam es am Busbahnhof in WT-Waldshut zu Körperverletzungsdelikten, wobei der hier Tatverdächtige mit einem Schirm und einem Pfefferspray auf einen 74-jährigen Mann eingewirkt haben soll. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte später wieder am Busbahnhof vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde vom zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell