POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit einem Sattelschlepper

Linz (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Linz, In der Au, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses. Nach jetzigem Ermittlungsstand zerstörten 2 Täter gegen 22:45 Uhr eine Fensterscheibe, um sich offenbar Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Bewohner wurden durch den lauten Krach geweckt und konnten durch das Fenster einen flüchtenden Täter ...

