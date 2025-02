Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1 Beteiligter bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Linz (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Bundesstraße 42 und der Straße "Am Gestade" ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher missachtete beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines in Richtung Bonn fahrenden PKW. Der Geschädigte erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

