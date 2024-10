Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand einer Gartenhütte und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Gartenhütte brennt vollständig nieder

Zum Brand einer Gartenhütte kam es am Donnerstagmorgen gegen 09.45 Uhr in der Rosenstraße in Großrinderfeld. Bei dem Brandgeschehen wurde eine männliche Person leicht verletzt. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Boxberg-Unterschüpf: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter brachen zwischen dem Nachmittag des 11. Oktober und dem Vormittag des 12. Oktober in eine Firma in der Unterschüpfer Straße in Boxberg-Unterschüpf ein. Es gelang ihnen, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich zu erbeuten. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Rufnummer 09341 810 entgegen.

Wertheim-Bestenheid: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Reichenberger Straße in Wertheim-Bestenheid ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Wert der erlangten Beute liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Rufnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

