Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Lkw kommt von Fahrbahn ab, Küchenbrände, Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Fiat nach Unfall umgekippt

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Lkw von Fahrbahn abgekommen - Bundesstraße 39 über Stunden gesperrt Am gestrigen Donnerstag musste die Bundesstraße 39 aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen Löwenstein und der Abzweigung Neulautern über Stunden hinweg gesperrt werden. Gegen 16 Uhr fuhr ein mit Stahlschrott beladener Container-Lkw von Wüstenrot kommend in Richtung Löwenstein. In einer Linkskurve kippte der Lkw auf die rechte Seite und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Ladung wurde zum Teil auf die Fahrbahn geschleudert. Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine unzureichende Sicherung des Containers ursächlich für das Kippen des Fahrzeugs. Der 56-jährige Fahrer des Lkw wurde in seiner Kabine eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr aus dieser befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die umfangreichen Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 22 Uhr an. Über diesen Zeitraum war der Streckenabschnitt der B 39, bis auf einen kurzen Zeitraum von etwa einer Stunde, voll gesperrt. Der Sachschaden am Lkw wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Fahrbahn und diversen Verkehrszeichen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Küchenbrände in Restaurant und Wohnung Gleich zweimal mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag zu Küchenbränden in Neckarsulm ausrücken. Während des Mittagsbuffets kam es gegen 12 Uhr in einem Restaurant in der Felix-Wankel-Straße zu einem Fettbrand in der Küche. Ein Zeuge schaffte es die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, erlitt dabei aber selbst leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte untersuchten außerdem alle weiteren Mitarbeiter und Gäste, konnten aber glücklicherweise keine weiteren Verletzten feststellen. Das Restaurant musste nach dem Brand vorerst geschlossen werden. Der Schaden in der Küche beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro. Am Abend wurde eine Zeugin in Neckarsulm-Amorbach auf einen piependen Brandmelder aufmerksam und informierte die Feuerwehr. In einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-Häußler-Straße war es gegen 19 Uhr aus unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Küche gekommen. Diese wurde durch den Brand zerstört und auch die restliche Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch die anderen Wohneinheiten blieben unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Brackenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag oder Mittwoch an einem in Brackenheim geparkten Opel. Die Besitzerin hatte den Corsa gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand des Hirnerwegs abgestellt. Als sie am nächsten Morgen gegen 6 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug beschädigt worden war. Vermutlich war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug aus dem gegenüberliegenden öffentlichen Parkplatz gefahren und hatte dabei den Opel touchiert. Anstatt den Zusammenstoß der Polizei oder der Besitzerin des Opels zu melden, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn: Bei Unfall umgekippt

Bei einem Unfall in der Heilbronner Schaeuffelenstraße entstanden am Donnerstagmorgen Schäden in Höhe von rund 35.000 Euro. Eine 58-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Ford in Richtung der Mannheimer Straße unterwegs und wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah sie vermutlich den dort fahrenden Fiat einer 21-Jährigen. Die junge Frau versuchte einen Unfall zu verhindern, verlor allerdings die Kontrolle über ihren Wagen, woraufhin dieser gegen einen Ampelmast schleuderte und auf die Seite kippte. Der Fiat musste abgeschleppt werden und auch an der Ampel entstand Sachschaden. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell