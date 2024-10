Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrskontrolle, Drogenfahrt und Unfall

Heilbronn (ots)

Brezfeld: Verkehrskontrolle auf der Autobahn

Eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt des gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf der Bundesautobahn 6 bei Bretzfeld, führte am Donnerstagnachmittag zu mehreren Anzeigen. Beamten der Verkehrspolizei richteten zwischen 15 Uhr und 19 Uhr eine Kontrollstelle zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen ein. Dort kontrollierten sie 21 Fahrzeuge. Dabei konnten elf Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung festgestellt werden. Außerdem verstießen acht Personen gegen die vorgeschriebenen Lenkzeiten. Bei fünf Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Darüber hinaus wurden Fahrzeugmängel und ein HU Verstoß festgestellt. Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Öhringen: Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

Eine Streife des Polizeireviers Öhringen kontrollierte am späten Donnerstagabend in Öhringen einen 37-jährigen Pkw-Lenker, bei dessen Fahrzeug die Kennzeichenbeleuchtung sowie das rechte Abblendlicht nicht funktionierte. Bei der Kontrolle in der Ohrntalstraße bemerkten die Beamten Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Verdacht wurde durch einen Test bestätigt, der positiv auf die Stoffgruppe THC verlief. Der Fahrer musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Pfedelbach: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Pfedelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Eine 41-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hauptstraße, als das Kind plötzlich von links die Straße überquerte. Die Frau versuchte noch zu bremsen um ein Zusammenstoß zu verhindern, erfasste das Mädchen jedoch mit der rechten Fahrzeugfront. Dabei wurde das Kind auf die Straße geschleudert und zog sich schwer Verletzungen zu. Die 10-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell