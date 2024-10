Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung und Diebstahl an Getränkeautomaten, Verkehrsunfälle & Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl an Getränkeautomaten - Wir suchen Zeugen

Drei männliche Jugendliche schlugen am Mittwochabend auf Getränkeautomaten in Künzelsau ein und versuchten dessen Inhalt zu erbeuten. Gegen 18 Uhr beschädigten die unbekannten Täter in der Hauptstraße in der Innenstadt auf Höhe der Hausnummer 56 mehrere Automaten und versuchten Getränke zu erbeuten. Anschließend flohen sie mithilfe zweier E-Scooter in Richtung Komburgstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Informationen zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Totalschaden nach Verkehrsunfall in Höhe von circa 20.000 Euro

Weil eine PKW-Fahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt missachtete, kam es am Mittwochnachmittag bei Kupferzell zum Unfall, dessen Bilanz ein Sachschaden von circa 20.000 Euro ist. Die 22-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit Ihrem Pkw bei Goggenbach unterwegs und übersah wohl beim Abbiegen auf die Kreisstraße 2366 den bevorrechtigten Mercedes eines 64-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Künzelsau: 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Montagabend an einem in Künzelsau geparkten Auto. Ein 35-Jähriger hatte sein Hyundai gegen 20 Uhr auf dem Schotterparkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Als er um 23 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an seinem Pkw. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Krautheim: Zeugen nach Zusammenstoß gesucht

Aus bislang unklaren Gründen kollidiert am frühen Montagmorgen in Krautheim eine unbekannte Person mit ihrem Wagen frontal mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Ein 61-Jähriger stellte gegen 4.30 Uhr sein Jeep am Fahrbahnrand der Stachenhäuser Straße mit eingeschalteter Warnblinkanlage ab. Während sich der Mann außerhalb des Fahrzeugs befand, prallte das Auto des Unbekannten, frontal auf den stehenden Jeep. Der genaue Sachschaden kann momentan noch nicht bestimmt werden, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unmittelbar nach dem Unfall ergriff der unbekannte Fahrzeuglenker mit seinem vermutlich schwer beschädigten Wagen die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

