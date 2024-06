POL-FR: Landkreis Lörrach - Weil am Rhein -- Pkw-Brand auf Palmrainbrücke

Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Ein 41-jähriger algerischer Staatsangehöriger sowie ein 24-jähriger algerischer Staatsangehöriger stehen im Verdacht am Sonntag, 16.06.2024, in Kleinkems in ein Haus eingedrungen zu sein und Gegenstände aus diesem entwendet zu haben. Gegen 03.10 Uhr ...

mehr