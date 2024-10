POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht und Wohnungseinbruch

Heilbronn (ots) - Buchen-Eberstadt: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Eberstadt. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und dem nächsten Morgen, 7.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Tors und einer Tür ins Innere des Gebäudes in der Rathausstraße. Im Anschluss wurde eine weitere ...

