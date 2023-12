Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels-Winterkasten: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Lindenfels (ots)

Am Dienstag (26.12.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Winterkasten gemeldet.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 14.30 und 21.30 Uhr Zugang in ein Wohnhaus "Am Tannenberg". Die Einbrecher erbeuteten Geld und Schmuck. Zudem versuchten Kriminelle gegen 17.45 Uhr durch ein Fenster in ein Haus im Schleichweg zu gelangen. Hier wurden die ungebetenen Besucher aber offenbar von den heimkehrenden Bewohnern bei der Tat gestört und flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell