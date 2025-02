Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kraftfahrzeugdiebstahl

Linz OT Kretzhaus (ots)

Am Samstagvormittag (08.02.2025) stellte ein 76-jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis seinen verschlossenen PKW an einem Parkplatz an der L253 in Kretzhaus ab. Während er sich anschließend auf einen 30-minütigen Spaziergang begab, überwanden unbekannte Täter das Keyless Go System des Fahrzeugs und entwendeten es. Die Kennzeichen wurden zusammengeknickt in einem nahgelegenen Gebüsch aufgefunden.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford EcoSport mit Erstzulassung in 2017. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell