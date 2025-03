Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Keis Kleve - Auch Rosenmontag wurde friedlich gefeiert

Bilanz der Polizei

Kreis Kleve (ots)

Nach einer ersten positiven Zwischenbilanz für die Karnevalsumzüge vom Wochenende ging es auch am Rosenmontag (3. März 2025) mit der friedlichen Feierei weiter. Bei strahlendem Sonnenschein und unter blauem Himmel besuchten zehntausende Menschen die Züge in den einzelnen Städten und Ortsteilen. In Kleve wurde lediglich ein Platzverweis ausgesprochen, der Umzug verlief ansonsten friedlich und ohne Störung. Das gleiche positive Fazit zogen die eingesetzten Beamten und Beamtinnen für die Rosenmontagszüge in der Reeser Innenstadt und im Ortsteil Haffen-Mehr. Auch in Kevelaer und Geldern-Hartefeld kam es im Rahmen der Um-züge zu keinen besonderen Vorkommnissen. In Goch blieb es beim Umzug ruhig, später nahm die Polizei eine Anzeige wegen sexueller Belästigung im Rahmen einer Veranstaltung nach Zugende auf. In Keppeln mussten zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gefertigt werden. Gemeinsam mit den Ordnungsbehörden wurden auch am Montag Jugendschutzkontrollen durchgeführt und im Zuge dessen zahlreiche Alkoholgebinde vernichtet. In Summe zeigt sich die Polizei mit der Bilanz der tollen Tage sehr zufrieden. Das erklärte Motto "Feiern, aber sicher!" fand demnach seine Anwendung. (cs)

