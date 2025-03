POL-DN: Verkehrsunfall am Rosenmontag - 19-Jähriger leicht verletzt

Düren (ots) - Am Sonntag (02.03.2025) kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:37 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Horstert". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss. Während der Tat beschädigten die ...

