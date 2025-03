Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Sonntag (02.03.2025) kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:37 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Horstert". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss.

Während der Tat beschädigten die Einbrecher einen Kleiderschrank und entwendeten einen darin befindlichen Tresor. Anschließend verluden mehrere Personen den etwa 200 bis 300 kg schweren, jedoch leeren Tresor in einen weißen Transporter.

Eine Zeugin beobachtete die Täter beim Verlassen des Hauses. Als sie dies bemerkten, stiegen zwei Personen in den Transporter und fuhren mit zum Teil geöffneten Türen in Richtung Rather Straße davon. Weitere Personen entfernten sich zu Fuß in beide Richtungen der Straße "Auf dem Horstert".

Die Täter sollen nach Einschätzung der Zeugin etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Eine genauere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Transporter geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell