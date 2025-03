Polizei Düren

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Merzenich (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Köln befuhr in der Nacht zu Sonntag (02.03.2025 gegen 00:50 Uhr) die B264 aus Fahrtrichtung Merzenich in Fahrtrichtung Golzheim. In Höhe der Ortseinfahrt Golzheim touchierte er mit seinem PKW eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW anschließend noch circa 500 Meter in die Ortslage, bevor der PKW auf der Aachener Straße aufgrund der Unfallschäden liegen blieb. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Unfallbeteiligten wurde sichergestellt.

