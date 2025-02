Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gestohlener BMW aus Geesthacht - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

11.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 09.02.2025 - 10.02.2025 - Geesthacht

Von Sonntag auf Montag (09.02.2025 - 10.02.2025) kam es, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einem Pkw-Diebstahl in Geesthacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein grauer BMW 520 D mit Ratzeburger Kennzeichen von bislang unbekannten Tätern, von einem Privatgrundstück in der Straße "Alte Glasfarbik", entwendet. Die Tatweise ist bis dato nicht bekannt. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer. Das Fahrzeug selbst verfügt über ein Keyless-Go-Sytem.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge wahrgenommen bzw. kann Angaben zu dem BMW machen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter folgender Telefonnummer 04541-8090 oder unter der E-Mail ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell